500 ليو روماني إلى رينغيت ماليزي

تحويل RON إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

500 ron
500.30 myr

1.00000 RON = 1.00060 MYR

Mid-market exchange rate at 15:16
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.932251.36831.539760.8082111.350550.898683.2165
1EUR1.072711.467781.651710.8671.448730.963989.2663
1CAD0.7308340.68130311.125310.5906680.9870280.65672760.8174
1AUD0.649450.6054350.88864210.5248930.8771150.58359654.045

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / رينغيت ماليزي
1 RON1.00060 MYR
5 RON5.00300 MYR
10 RON10.00600 MYR
20 RON20.01200 MYR
50 RON50.03000 MYR
100 RON100.06000 MYR
250 RON250.15000 MYR
500 RON500.30000 MYR
1000 RON1000.60000 MYR
2000 RON2001.20000 MYR
5000 RON5003.00000 MYR
10000 RON10006.00000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Romanian Leu
1 MYR0.99940 RON
5 MYR4.99702 RON
10 MYR9.99403 RON
20 MYR19.98806 RON
50 MYR49.97015 RON
100 MYR99.94030 RON
250 MYR249.85075 RON
500 MYR499.70150 RON
1000 MYR999.40300 RON
2000 MYR1998.80600 RON
5000 MYR4997.01500 RON
10000 MYR9994.03000 RON