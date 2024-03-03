10 آلاف رينغيت ماليزي إلى ليو روماني

تحويل MYR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

10,000 myr
9,665.25 ron

1.00000 MYR = 0.96652 RON

Mid-market exchange rate at 23:45
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أعلى العملات

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1 USD11.34391.5319882.85820.92230.7899211.3554556.095
1 SGD0.74410311.1399561.6550.6862840.5877821.0085941.7405
1 AUD0.652750.877231154.08570.6020290.5156210.8847736.616
1 INR0.01206880.01621930.018489210.0111310.00953340.01635870.677

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Romanian Leu
1 MYR0.96652 RON
5 MYR4.83263 RON
10 MYR9.66525 RON
20 MYR19.33050 RON
50 MYR48.32625 RON
100 MYR96.65250 RON
250 MYR241.63125 RON
500 MYR483.26250 RON
1000 MYR966.52500 RON
2000 MYR1933.05000 RON
5000 MYR4832.62500 RON
10000 MYR9665.25000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / رينغيت ماليزي
1 RON1.03463 MYR
5 RON5.17315 MYR
10 RON10.34630 MYR
20 RON20.69260 MYR
50 RON51.73150 MYR
100 RON103.46300 MYR
250 RON258.65750 MYR
500 RON517.31500 MYR
1000 RON1034.63000 MYR
2000 RON2069.26000 MYR
5000 RON5173.15000 MYR
10000 RON10346.30000 MYR