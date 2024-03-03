1 رينغيت ماليزي إلى ليو روماني

تحويل MYR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1 myr
0.97 ron

1.00000 MYR = 0.96605 RON

Mid-market exchange rate at 23:44
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أعلى العملات

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1 USD11.34391.5322182.85820.92230.7899211.355556.095
1 SGD0.74410311.1401361.6550.6862840.5877821.0086341.7405
1 AUD0.652650.877096154.07740.6019370.5155420.88466736.6104
1 INR0.01206880.01621930.01849210.0111310.00953340.01635930.677

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Romanian Leu
1 MYR0.96605 RON
5 MYR4.83025 RON
10 MYR9.66049 RON
20 MYR19.32098 RON
50 MYR48.30245 RON
100 MYR96.60490 RON
250 MYR241.51225 RON
500 MYR483.02450 RON
1000 MYR966.04900 RON
2000 MYR1932.09800 RON
5000 MYR4830.24500 RON
10000 MYR9660.49000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / رينغيت ماليزي
1 RON1.03514 MYR
5 RON5.17570 MYR
10 RON10.35140 MYR
20 RON20.70280 MYR
50 RON51.75700 MYR
100 RON103.51400 MYR
250 RON258.78500 MYR
500 RON517.57000 MYR
1000 RON1035.14000 MYR
2000 RON2070.28000 MYR
5000 RON5175.70000 MYR
10000 RON10351.40000 MYR