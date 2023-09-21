يورو إلى ليو روماني

تحويل EUR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٤٬٩٧١٫٤٥ ron

1.00000 EUR = 4.97145 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 0:40 UTC
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EUR إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 RON
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0637588.21151.434151.655640.957718.2147
1GBP1.1578811.23165102.1351.660511.916961.108921.0897
1USD0.940050.811919182.9251.34821.556420.900317.1231
1INR0.01133640.0097910.012059110.01625810.0187690.01085680.206489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Romanian Leu
1 EUR4.97145 RON
5 EUR24.85725 RON
10 EUR49.71450 RON
20 EUR99.42900 RON
50 EUR248.57250 RON
100 EUR497.14500 RON
250 EUR1242.86250 RON
500 EUR2485.72500 RON
1000 EUR4971.45000 RON
2000 EUR9942.90000 RON
5000 EUR24857.25000 RON
10000 EUR49714.50000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / اليورو
1 RON0.20115 EUR
5 RON1.00574 EUR
10 RON2.01149 EUR
20 RON4.02298 EUR
50 RON10.05745 EUR
100 RON20.11490 EUR
250 RON50.28725 EUR
500 RON100.57450 EUR
1000 RON201.14900 EUR
2000 RON402.29800 EUR
5000 RON1005.74500 EUR
10000 RON2011.49000 EUR