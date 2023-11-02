1 ليو روماني إلى يورو

تحويل RON إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١ ron
٠٫٢٠ eur

1.00000 RON = 0.20121 EUR

Mid-market exchange rate at 14:07
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.930851.36571.537520.8068421.349850.897783.2328
1EUR1.0742511.46711.651680.866751.450080.964489.4128
1CAD0.7322250.68161511.125810.590790.9883940.65731960.9452
1AUD0.65040.6054460.88825110.524770.8779420.58386454.1346

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / اليورو
1 RON0.20121 EUR
5 RON1.00604 EUR
10 RON2.01207 EUR
20 RON4.02414 EUR
50 RON10.06035 EUR
100 RON20.12070 EUR
250 RON50.30175 EUR
500 RON100.60350 EUR
1000 RON201.20700 EUR
2000 RON402.41400 EUR
5000 RON1006.03500 EUR
10000 RON2012.07000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Romanian Leu
1 EUR4.97000 RON
5 EUR24.85000 RON
10 EUR49.70000 RON
20 EUR99.40000 RON
50 EUR248.50000 RON
100 EUR497.00000 RON
250 EUR1242.50000 RON
500 EUR2485.00000 RON
1000 EUR4970.00000 RON
2000 EUR9940.00000 RON
5000 EUR24850.00000 RON
10000 EUR49700.00000 RON