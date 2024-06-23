ألف يورو إلى ليو روماني

تحويل EUR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1,000 eur
4,977 ron

€1.000 EUR = L4.977 RON

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Romanian Leu
1 EUR٤٫٩٧٧٠٠ RON
5 EUR٢٤٫٨٨٥٠٠ RON
10 EUR٤٩٫٧٧٠٠٠ RON
20 EUR٩٩٫٥٤٠٠٠ RON
50 EUR٢٤٨٫٨٥٠٠٠ RON
100 EUR٤٩٧٫٧٠٠٠٠ RON
250 EUR١٬٢٤٤٫٢٥٠٠٠ RON
500 EUR٢٬٤٨٨٫٥٠٠٠٠ RON
1000 EUR٤٬٩٧٧٫٠٠٠٠٠ RON
2000 EUR٩٬٩٥٤٫٠٠٠٠٠ RON
5000 EUR٢٤٬٨٨٥٫٠٠٠٠٠ RON
10000 EUR٤٩٬٧٧٠٫٠٠٠٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / اليورو
1 RON٠٫٢٠٠٩٢ EUR
5 RON١٫٠٠٤٦٢ EUR
10 RON٢٫٠٠٩٢٤ EUR
20 RON٤٫٠١٨٤٨ EUR
50 RON١٠٫٠٤٦٢٠ EUR
100 RON٢٠٫٠٩٢٤٠ EUR
250 RON٥٠٫٢٣١٠٠ EUR
500 RON١٠٠٫٤٦٢٠٠ EUR
1000 RON٢٠٠٫٩٢٤٠٠ EUR
2000 RON٤٠١٫٨٤٨٠٠ EUR
5000 RON١٬٠٠٤٫٦٢٠٠٠ EUR
10000 RON٢٬٠٠٩٫٢٤٠٠٠ EUR