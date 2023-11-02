2000 ليو روماني إلى يورو

تحويل RON إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

2000 ron
402.37 eur

1.00000 RON = 0.20119 EUR

Mid-market exchange rate at 14:08
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.9311.366051.537750.807071.350050.897983.2395
1EUR1.074111.467271.65170.86691.450090.964389.4075
1CAD0.7320380.68153611.125690.5908060.9882870.65729760.9344
1AUD0.65030.6054370.88834210.5248380.8779380.58390454.1306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / اليورو
1 RON0.20119 EUR
5 RON1.00594 EUR
10 RON2.01187 EUR
20 RON4.02374 EUR
50 RON10.05935 EUR
100 RON20.11870 EUR
250 RON50.29675 EUR
500 RON100.59350 EUR
1000 RON201.18700 EUR
2000 RON402.37400 EUR
5000 RON1005.93500 EUR
10000 RON2011.87000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Romanian Leu
1 EUR4.97050 RON
5 EUR24.85250 RON
10 EUR49.70500 RON
20 EUR99.41000 RON
50 EUR248.52500 RON
100 EUR497.05000 RON
250 EUR1242.62500 RON
500 EUR2485.25000 RON
1000 EUR4970.50000 RON
2000 EUR9941.00000 RON
5000 EUR24852.50000 RON
10000 EUR49705.00000 RON