ريال برازيلي إلى ليو روماني

تحويل BRL إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٩٥٦٫٩٧ ron

1.00000 BRL = 0.95697 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 6:20 UTC
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BRL إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064288.49361.435711.659570.957818.2163
1GBP1.1574111.2317102.4221.661691.920781.1085621.0835
1USD0.939650.811886183.1551.34911.559450.917.1174
1INR0.01130030.009763530.012025710.01622390.01875360.01082320.205849

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Romanian Leu
1 BRL0.95697 RON
5 BRL4.78486 RON
10 BRL9.56973 RON
20 BRL19.13946 RON
50 BRL47.84865 RON
100 BRL95.69730 RON
250 BRL239.24325 RON
500 BRL478.48650 RON
1000 BRL956.97300 RON
2000 BRL1913.94600 RON
5000 BRL4784.86500 RON
10000 BRL9569.73000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الريال البرازيلي
1 RON1.04496 BRL
5 RON5.22480 BRL
10 RON10.44960 BRL
20 RON20.89920 BRL
50 RON52.24800 BRL
100 RON104.49600 BRL
250 RON261.24000 BRL
500 RON522.48000 BRL
1000 RON1044.96000 BRL
2000 RON2089.92000 BRL
5000 RON5224.80000 BRL
10000 RON10449.60000 BRL