5000 ريال برازيلي إلى ليو روماني

تحويل BRL إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ brl
٤٬٦٣٧٫٠٣ ron

1.00000 BRL = 0.92741 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 2:47 UTC
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BRL إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.0785589.15511.465481.666490.953718.3871
1GBP1.1683611.26025104.1751.712361.947231.1142721.4847
1USD0.927150.793493182.6621.358751.545120.884217.048
1INR0.01121640.009599250.012097510.01643740.0186920.01069660.206237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Romanian Leu
1 BRL0.92741 RON
5 BRL4.63703 RON
10 BRL9.27405 RON
20 BRL18.54810 RON
50 BRL46.37025 RON
100 BRL92.74050 RON
250 BRL231.85125 RON
500 BRL463.70250 RON
1000 BRL927.40500 RON
2000 BRL1854.81000 RON
5000 BRL4637.02500 RON
10000 BRL9274.05000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الريال البرازيلي
1 RON1.07828 BRL
5 RON5.39140 BRL
10 RON10.78280 BRL
20 RON21.56560 BRL
50 RON53.91400 BRL
100 RON107.82800 BRL
250 RON269.57000 BRL
500 RON539.14000 BRL
1000 RON1078.28000 BRL
2000 RON2156.56000 BRL
5000 RON5391.40000 BRL
10000 RON10782.80000 BRL