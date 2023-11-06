10 آلاف ليو روماني إلى ريال برازيلي

تحويل RON إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

10000 ron
10612.60 brl

1.00000 RON = 1.06126 BRL

Mid-market exchange rate at 13:42
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931151.36571.53870.8071031.350450.898183.2311
1EUR1.0739511.466691.652480.86681.450320.9646589.386
1CAD0.7322250.68180611.126670.5909810.9888340.65761160.9439
1AUD0.64990.6051490.88756810.5245360.8776570.58367554.0919

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / الريال البرازيلي
1 RON1.06126 BRL
5 RON5.30630 BRL
10 RON10.61260 BRL
20 RON21.22520 BRL
50 RON53.06300 BRL
100 RON106.12600 BRL
250 RON265.31500 BRL
500 RON530.63000 BRL
1000 RON1061.26000 BRL
2000 RON2122.52000 BRL
5000 RON5306.30000 BRL
10000 RON10612.60000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Romanian Leu
1 BRL0.94227 RON
5 BRL4.71136 RON
10 BRL9.42272 RON
20 BRL18.84544 RON
50 BRL47.11360 RON
100 BRL94.22720 RON
250 BRL235.56800 RON
500 BRL471.13600 RON
1000 BRL942.27200 RON
2000 BRL1884.54400 RON
5000 BRL4711.36000 RON
10000 BRL9422.72000 RON