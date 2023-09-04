10 ريال برازيلي إلى ليو روماني

تحويل BRL إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

10 brl
9.27 ron

1.00000 BRL = 0.92728 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 2:45 UTC
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BRL إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078789.16641.465521.66620.953918.3906
1GBP1.168511.2605104.1941.712521.947021.1146321.4901
1USD0.927050.793336182.6611.35861.544640.884317.0489
1INR0.0112150.009597460.012097610.01643580.01868640.01069790.206251

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Romanian Leu
1 BRL0.92728 RON
5 BRL4.63638 RON
10 BRL9.27276 RON
20 BRL18.54552 RON
50 BRL46.36380 RON
100 BRL92.72760 RON
250 BRL231.81900 RON
500 BRL463.63800 RON
1000 BRL927.27600 RON
2000 BRL1854.55200 RON
5000 BRL4636.38000 RON
10000 BRL9272.76000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الريال البرازيلي
1 RON1.07843 BRL
5 RON5.39215 BRL
10 RON10.78430 BRL
20 RON21.56860 BRL
50 RON53.92150 BRL
100 RON107.84300 BRL
250 RON269.60750 BRL
500 RON539.21500 BRL
1000 RON1078.43000 BRL
2000 RON2156.86000 BRL
5000 RON5392.15000 BRL
10000 RON10784.30000 BRL