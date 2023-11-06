5 ليو روماني إلى ريال برازيلي

تحويل RON إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

5 ron
5.31 brl

1.00000 RON = 1.06129 BRL

Mid-market exchange rate at 13:41
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93121.36571.538460.8071031.35030.89883.2291
1EUR1.073911.466631.652150.866751.450090.964489.3797
1CAD0.7322250.68183711.12650.5909810.9887240.65753860.9424
1AUD0.650.6052710.88770510.5246170.8776950.583754.0989

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / الريال البرازيلي
1 RON1.06129 BRL
5 RON5.30645 BRL
10 RON10.61290 BRL
20 RON21.22580 BRL
50 RON53.06450 BRL
100 RON106.12900 BRL
250 RON265.32250 BRL
500 RON530.64500 BRL
1000 RON1061.29000 BRL
2000 RON2122.58000 BRL
5000 RON5306.45000 BRL
10000 RON10612.90000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Romanian Leu
1 BRL0.94225 RON
5 BRL4.71124 RON
10 BRL9.42249 RON
20 BRL18.84498 RON
50 BRL47.11245 RON
100 BRL94.22490 RON
250 BRL235.56225 RON
500 BRL471.12450 RON
1000 BRL942.24900 RON
2000 BRL1884.49800 RON
5000 BRL4711.24500 RON
10000 BRL9422.49000 RON