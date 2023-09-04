100 ريال برازيلي إلى ليو روماني

تحويل BRL إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ brl
٩٢٫٧٣ ron

1.00000 BRL = 0.92732 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 2:46 UTC
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BRL إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078689.15921.465441.666310.9536518.3884
1GBP1.168511.26035104.1831.712371.947091.1143421.487
1USD0.927150.79343182.6621.358651.544880.8841517.0484
1INR0.01121590.009598490.012097510.01643620.01868910.0106960.206242

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Romanian Leu
1 BRL0.92732 RON
5 BRL4.63662 RON
10 BRL9.27324 RON
20 BRL18.54648 RON
50 BRL46.36620 RON
100 BRL92.73240 RON
250 BRL231.83100 RON
500 BRL463.66200 RON
1000 BRL927.32400 RON
2000 BRL1854.64800 RON
5000 BRL4636.62000 RON
10000 BRL9273.24000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الريال البرازيلي
1 RON1.07837 BRL
5 RON5.39185 BRL
10 RON10.78370 BRL
20 RON21.56740 BRL
50 RON53.91850 BRL
100 RON107.83700 BRL
250 RON269.59250 BRL
500 RON539.18500 BRL
1000 RON1078.37000 BRL
2000 RON2156.74000 BRL
5000 RON5391.85000 BRL
10000 RON10783.70000 BRL