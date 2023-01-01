روبية إندونيسية إلى ليو روماني

تحويل IDR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٣٠٣٫٢٣ ron

1.00000 IDR = 0.00030 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 14:47 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

IDR إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 RON
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.06688.62131.438781.661730.9633518.3084
1GBP1.1524111.22865102.1431.658311.915281.1101721.1019
1USD0.93810.813901183.13441.34971.558850.903617.1749
1INR0.0112840.009790190.012028710.01623520.01875090.01086910.206592

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Indonesian rupiah

IDR إلى USD

IDR إلى INR

IDR إلى EUR

IDR إلى SGD

IDR إلى AUD

IDR إلى CAD

IDR إلى GBP

IDR إلى HKD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Romanian Leu
1 IDR0.00030 RON
5 IDR0.00152 RON
10 IDR0.00303 RON
20 IDR0.00606 RON
50 IDR0.01516 RON
100 IDR0.03032 RON
250 IDR0.07581 RON
500 IDR0.15162 RON
1000 IDR0.30323 RON
2000 IDR0.60647 RON
5000 IDR1.51617 RON
10000 IDR3.03234 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الروبية الإندونيسية
1 RON3297.79000 IDR
5 RON16488.95000 IDR
10 RON32977.90000 IDR
20 RON65955.80000 IDR
50 RON164889.50000 IDR
100 RON329779.00000 IDR
250 RON824447.50000 IDR
500 RON1648895.00000 IDR
1000 RON3297790.00000 IDR
2000 RON6595580.00000 IDR
5000 RON16488950.00000 IDR
10000 RON32977900.00000 IDR