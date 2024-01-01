Endonezya rupisinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile IDR → RON çevirin

1.000.000 idr
297,02 ron

1.00000 IDR = 0.00030 RON

06:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85371.072989.06391.453191.65380.9495418.335
1 GBP1.1713711.25675104.3261.702211.937191.1122621.4769
1 USD0.932050.795703183.01231.354451.541430.8850517.0892
1 INR0.01122790.009585370.012046410.01631630.01856860.01066170.205863

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Rumen Leyi
1 IDR0.00030 RON
5 IDR0.00149 RON
10 IDR0.00297 RON
20 IDR0.00594 RON
50 IDR0.01485 RON
100 IDR0.02970 RON
250 IDR0.07425 RON
500 IDR0.14851 RON
1000 IDR0.29702 RON
2000 IDR0.59404 RON
5000 IDR1.48509 RON
10000 IDR2.97018 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Endonezya Rupisi
1 RON3366.80000 IDR
5 RON16834.00000 IDR
10 RON33668.00000 IDR
20 RON67336.00000 IDR
50 RON168340.00000 IDR
100 RON336680.00000 IDR
250 RON841700.00000 IDR
500 RON1683400.00000 IDR
1000 RON3366800.00000 IDR
2000 RON6733600.00000 IDR
5000 RON16834000.00000 IDR
10000 RON33668000.00000 IDR