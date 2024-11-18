250 Romanya leyinden Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile RON → IDR çevirin

1,000L RON = 3.376Rp IDR

22:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → IDR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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IDR
1 RON → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.457,33003.484,5900
Düşük3.349,32003.349,3200
Ortalama3.394,49173.415,4084
Değişim-0.11%-2.17%
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1 RON → IDR istatistikleri

RON → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.457,3300, en düşük 3.349,3200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.394,4917 oldu. RON → IDR kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

RON → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.484,5900, en düşük 3.349,3200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.415,4084 oldu. RON → IDR kurundaki değişiklik -2.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - IDR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,405
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,457
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,21
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,914

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Endonezya Rupisi
1 RON3.375,62000 IDR
5 RON16.878,10000 IDR
10 RON33.756,20000 IDR
20 RON67.512,40000 IDR
50 RON168.781,00000 IDR
100 RON337.562,00000 IDR
250 RON843.905,00000 IDR
500 RON1.687.810,00000 IDR
1000 RON3.375.620,00000 IDR
2000 RON6.751.240,00000 IDR
5000 RON16.878.100,00000 IDR
10000 RON33.756.200,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Rumen Leyi
1 IDR0,00030 RON
5 IDR0,00148 RON
10 IDR0,00296 RON
20 IDR0,00592 RON
50 IDR0,01481 RON
100 IDR0,02962 RON
250 IDR0,07406 RON
500 IDR0,14812 RON
1000 IDR0,29624 RON
2000 IDR0,59248 RON
5000 IDR1,48121 RON
10000 IDR2,96242 RON