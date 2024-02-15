Türk lirasından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile TRY → RON çevirin

1.000 try
149,97 ron

1.00000 TRY = 0.14997 RON

23:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854991.0775589.44331.450491.650790.947918.3649
1 GBP1.169611.26035104.6171.696561.930831.1086721.4804
1 USD0.9280.79343183.00621.34611.531980.8796517.0432
1 INR0.01118030.009558690.012047310.01621690.01845620.01059740.205324

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Rumen Leyi
1 TRY0.14997 RON
5 TRY0.74983 RON
10 TRY1.49967 RON
20 TRY2.99934 RON
50 TRY7.49835 RON
100 TRY14.99670 RON
250 TRY37.49175 RON
500 TRY74.98350 RON
1000 TRY149.96700 RON
2000 TRY299.93400 RON
5000 TRY749.83500 RON
10000 TRY1499.67000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Türk Lirası
1 RON6.66815 TRY
5 RON33.34075 TRY
10 RON66.68150 TRY
20 RON133.36300 TRY
50 RON333.40750 TRY
100 RON666.81500 TRY
250 RON1667.03750 TRY
500 RON3334.07500 TRY
1000 RON6668.15000 TRY
2000 RON13336.30000 TRY
5000 RON33340.75000 TRY
10000 RON66681.50000 TRY