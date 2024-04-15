bin Türk lirasından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile TRY → RON çevirin

1.000 try
144,28 ron

1,000 TRY = 0,1443 RON

02:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8911,4661,6450,97417,673
1 GBP1,1711,246103,9771,7141,9241,13920,673
1 USD0,9390,803183,4661,3761,5440,91416,595
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Rumen Leyi
1 TRY0,14428 RON
5 TRY0,72141 RON
10 TRY1,44283 RON
20 TRY2,88566 RON
50 TRY7,21415 RON
100 TRY14,42830 RON
250 TRY36,07075 RON
500 TRY72,14150 RON
1000 TRY144,28300 RON
2000 TRY288,56600 RON
5000 TRY721,41500 RON
10000 TRY1.442,83000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Türk Lirası
1 RON6,93083 TRY
5 RON34,65415 TRY
10 RON69,30830 TRY
20 RON138,61660 TRY
50 RON346,54150 TRY
100 RON693,08300 TRY
250 RON1.732,70750 TRY
500 RON3.465,41500 TRY
1000 RON6.930,83000 TRY
2000 RON13.861,66000 TRY
5000 RON34.654,15000 TRY
10000 RON69.308,30000 TRY