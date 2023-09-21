الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليو روماني

تحويل CZK إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٢٬٠٣٥٫٥٣ ron

1.00000 CZK = 0.20355 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 9:9 UTC
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CZK إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.065988.62961.438431.664040.967518.2334
1GBP1.1541311.23015102.2871.660091.920461.1166321.0431
1USD0.93820.812909183.151.34951.561160.907717.1061
1INR0.01128290.009776420.012026510.01622970.01877520.01091640.205726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Romanian Leu
1 CZK0.20355 RON
5 CZK1.01777 RON
10 CZK2.03553 RON
20 CZK4.07106 RON
50 CZK10.17765 RON
100 CZK20.35530 RON
250 CZK50.88825 RON
500 CZK101.77650 RON
1000 CZK203.55300 RON
2000 CZK407.10600 RON
5000 CZK1017.76500 RON
10000 CZK2035.53000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الجمهورية التشيكية كورونا
1 RON4.91273 CZK
5 RON24.56365 CZK
10 RON49.12730 CZK
20 RON98.25460 CZK
50 RON245.63650 CZK
100 RON491.27300 CZK
250 RON1228.18250 CZK
500 RON2456.36500 CZK
1000 RON4912.73000 CZK
2000 RON9825.46000 CZK
5000 RON24563.65000 CZK
10000 RON49127.30000 CZK