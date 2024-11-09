Чешские кроны в румынские леи

Сконвертируйте CZK в RON по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = L0,1969 RON

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 CZK в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,19730,1991
Низкий0,19610,1961
В среднем0,19670,1975
Изменение0.27%-0.15%
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Соотношение 1 CZK к RON

За последние 30 дней максимальный курс CZK к RON составил 0,1973, а минимальный — 0,1961. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1967. Изменение курса CZK к RON в процентном соотношении составило 0.27.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к RON составил 0,1991, а минимальный — 0,1961. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1975. Изменение курса CZK к RON в процентном соотношении составило -0.15.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Румынский лей
1 CZK0,19687 RON
5 CZK0,98433 RON
10 CZK1,96866 RON
20 CZK3,93732 RON
50 CZK9,84330 RON
100 CZK19,68660 RON
250 CZK49,21650 RON
500 CZK98,43300 RON
1000 CZK196,86600 RON
2000 CZK393,73200 RON
5000 CZK984,33000 RON
10000 CZK1 968,66000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Чешская крона
1 RON5,07959 CZK
5 RON25,39795 CZK
10 RON50,79590 CZK
20 RON101,59180 CZK
50 RON253,97950 CZK
100 RON507,95900 CZK
250 RON1 269,89750 CZK
500 RON2 539,79500 CZK
1000 RON5 079,59000 CZK
2000 RON10 159,18000 CZK
5000 RON25 397,95000 CZK
10000 RON50 795,90000 CZK