Датские кроны в румынские леи

Сконвертируйте DKK в RON по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = L0,6672 RON

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 DKK в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,66720,6680
Низкий0,66660,6660
В среднем0,66690,6669
Изменение0.04%0.04%
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Соотношение 1 DKK к RON

За последние 30 дней максимальный курс DKK к RON составил 0,6672, а минимальный — 0,6666. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6669. Изменение курса DKK к RON в процентном соотношении составило 0.04.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к RON составил 0,6680, а минимальный — 0,6660. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6669. Изменение курса DKK к RON в процентном соотношении составило 0.04.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

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DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

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DKK в NOK

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Румынский лей
1 DKK0,66719 RON
5 DKK3,33595 RON
10 DKK6,67190 RON
20 DKK13,34380 RON
50 DKK33,35950 RON
100 DKK66,71900 RON
250 DKK166,79750 RON
500 DKK333,59500 RON
1000 DKK667,19000 RON
2000 DKK1 334,38000 RON
5000 DKK3 335,95000 RON
10000 DKK6 671,90000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Датская крона
1 RON1,49882 DKK
5 RON7,49410 DKK
10 RON14,98820 DKK
20 RON29,97640 DKK
50 RON74,94100 DKK
100 RON149,88200 DKK
250 RON374,70500 DKK
500 RON749,41000 DKK
1000 RON1 498,82000 DKK
2000 RON2 997,64000 DKK
5000 RON7 494,10000 DKK
10000 RON14 988,20000 DKK