Австралийские доллары в румынские леи

Сконвертируйте AUD в RON по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = L3,054 RON

Среднерыночный курс в 19:47
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График изменения обменного курса AUD к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 AUD в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,07813,1012
Низкий3,00592,9816
В среднем3,04653,0375
Изменение-0.01%1.93%
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Соотношение 1 AUD к RON

За последние 30 дней максимальный курс AUD к RON составил 3,0781, а минимальный — 3,0059. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,0465. Изменение курса AUD к RON в процентном соотношении составило -0.01.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к RON составил 3,1012, а минимальный — 2,9816. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,0375. Изменение курса AUD к RON в процентном соотношении составило 1.93.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3950,9341,679152,7651,3921,328
1 GBP1,2911108,9411,2052,167197,1971,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39111,798163,611,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Румынский лей
1 AUD3,05405 RON
5 AUD15,27025 RON
10 AUD30,54050 RON
20 AUD61,08100 RON
50 AUD152,70250 RON
100 AUD305,40500 RON
250 AUD763,51250 RON
500 AUD1 527,02500 RON
1000 AUD3 054,05000 RON
2000 AUD6 108,10000 RON
5000 AUD15 270,25000 RON
10000 AUD30 540,50000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Австралийский доллар
1 RON0,32743 AUD
5 RON1,63717 AUD
10 RON3,27434 AUD
20 RON6,54868 AUD
50 RON16,37170 AUD
100 RON32,74340 AUD
250 RON81,85850 AUD
500 RON163,71700 AUD
1000 RON327,43400 AUD
2000 RON654,86800 AUD
5000 RON1 637,17000 AUD
10000 RON3 274,34000 AUD