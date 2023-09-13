Сингапурские доллары в румынские леи

Сконвертируйте SGD в RON по реальному обменному курсу

1 000 sgd
3 397,15 ron

1.00000 SGD = 3.39715 RON

Среднерыночный курс в 7:11 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса SGD к RON

1 мин. назад 1 SGD → 0 RON
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862151.0733589.04181.456211.67580.9575518.5125
1GBP1.1598911.2451103.291.689231.943951.1106521.4747
1USD0.931650.803148182.95691.35671.561280.892117.2474
1INR0.01123070.009681510.012054510.01635430.01882040.01075380.207908

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сингапурский доллар

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сингапурский доллар / Румынский лей
1 SGD3.39715 RON
5 SGD16.98575 RON
10 SGD33.97150 RON
20 SGD67.94300 RON
50 SGD169.85750 RON
100 SGD339.71500 RON
250 SGD849.28750 RON
500 SGD1698.57500 RON
1000 SGD3397.15000 RON
2000 SGD6794.30000 RON
5000 SGD16985.75000 RON
10000 SGD33971.50000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Сингапурский доллар
1 RON0.29436 SGD
5 RON1.47182 SGD
10 RON2.94365 SGD
20 RON5.88730 SGD
50 RON14.71825 SGD
100 RON29.43650 SGD
250 RON73.59125 SGD
500 RON147.18250 SGD
1000 RON294.36500 SGD
2000 RON588.73000 SGD
5000 RON1471.82500 SGD
10000 RON2943.65000 SGD