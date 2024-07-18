Евро в румынские леи

Сконвертируйте EUR в RON по реальному обменному курсу

1 000 eur
4 968,90 ron

€1,000 EUR = L4,969 RON

Среднерыночный курс в 14:45
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1 EUR в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,97734,9790
Низкий4,96404,9640
В среднем4,97434,9754
Изменить-0.13%-0.15%
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Соотношение 1 EUR к RON

За последние 30 дней максимальный курс EUR к RON составил 4,9773, а минимальный — 4,9640. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,9743. Изменение курса EUR к RON в процентном соотношении составило -0.13.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к RON составил 4,9790, а минимальный — 4,9640. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,9754. Изменение курса EUR к RON в процентном соотношении составило -0.15.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36983,6251,484156,523,928
1 GBP1,29811,1481,778108,5821,927203,2335,101
1 CHF1,1310,87111,54994,6031,679177,0694,444
1 CAD0,730,5620,645161,0641,084114,2942,868

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из евро в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Румынский лей
1 EUR4,96890 RON
5 EUR24,84450 RON
10 EUR49,68900 RON
20 EUR99,37800 RON
50 EUR248,44500 RON
100 EUR496,89000 RON
250 EUR1 242,22500 RON
500 EUR2 484,45000 RON
1000 EUR4 968,90000 RON
2000 EUR9 937,80000 RON
5000 EUR24 844,50000 RON
10000 EUR49 689,00000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Евро
1 RON0,20125 EUR
5 RON1,00626 EUR
10 RON2,01252 EUR
20 RON4,02504 EUR
50 RON10,06260 EUR
100 RON20,12520 EUR
250 RON50,31300 EUR
500 RON100,62600 EUR
1000 RON201,25200 EUR
2000 RON402,50400 EUR
5000 RON1 006,26000 EUR
10000 RON2 012,52000 EUR