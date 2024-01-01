История обменного курса евро–румынские леи

Обменный курс евро/румынские леи сейчас составляет 4,969, отражая изменение в размере -0.001% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.100% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/румынские леи колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 4,975, и минимумом, равным 4,964, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.146% увеличение стоимости.