История обменного курса австралийский доллар–румынские леи

Обменный курс австралийских доллара/румынские леи сейчас составляет 3,054, отражая изменение в размере -0.645% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.441% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/румынские леи колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 3,077, и минимумом, равным 3,008, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.530%.