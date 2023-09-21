دولار أسترالي إلى ليو روماني

تحويل AUD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٣٬٠٠٠٫٦٩ ron

1.00000 AUD = 3.00069 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 2:2 UTC
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AUD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0638588.21981.434021.656310.9572518.2177
1GBP1.1583511.2323102.1881.661081.918571.1088321.1023
1USD0.939950.811491182.9251.347951.55690.899817.1243
1INR0.01133530.009785840.012059110.0162550.01877490.01085080.206503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Romanian Leu
1 AUD3.00069 RON
5 AUD15.00345 RON
10 AUD30.00690 RON
20 AUD60.01380 RON
50 AUD150.03450 RON
100 AUD300.06900 RON
250 AUD750.17250 RON
500 AUD1500.34500 RON
1000 AUD3000.69000 RON
2000 AUD6001.38000 RON
5000 AUD15003.45000 RON
10000 AUD30006.90000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار أسترالي
1 RON0.33326 AUD
5 RON1.66629 AUD
10 RON3.33257 AUD
20 RON6.66514 AUD
50 RON16.66285 AUD
100 RON33.32570 AUD
250 RON83.31425 AUD
500 RON166.62850 AUD
1000 RON333.25700 AUD
2000 RON666.51400 AUD
5000 RON1666.28500 AUD
10000 RON3332.57000 AUD