1 ليو روماني إلى دولار أسترالي

تحويل RON إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١ ron
٠٫٣٣ aud

1.00000 RON = 0.33253 AUD

Mid-market exchange rate at 13:24
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.074289.41311.467251.652490.9648518.8119
1GBP1.153811.2393103.1551.692761.906471.1132521.7032
1USD0.930950.806907183.23691.36591.538340.898317.5125
1INR0.0111840.00969410.012013910.01640980.01848150.01079210.210393

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / دولار أسترالي
1 RON0.33253 AUD
5 RON1.66265 AUD
10 RON3.32531 AUD
20 RON6.65062 AUD
50 RON16.62655 AUD
100 RON33.25310 AUD
250 RON83.13275 AUD
500 RON166.26550 AUD
1000 RON332.53100 AUD
2000 RON665.06200 AUD
5000 RON1662.65500 AUD
10000 RON3325.31000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Romanian Leu
1 AUD3.00724 RON
5 AUD15.03620 RON
10 AUD30.07240 RON
20 AUD60.14480 RON
50 AUD150.36200 RON
100 AUD300.72400 RON
250 AUD751.81000 RON
500 AUD1503.62000 RON
1000 AUD3007.24000 RON
2000 AUD6014.48000 RON
5000 AUD15036.20000 RON
10000 AUD30072.40000 RON