1 Romanya leyinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile RON → AUD çevirin

1,000L RON = 0,3273A$ AUD

21:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → AUD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AUD
1 RON → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,33270,3343
Düşük0,32490,3225
Ortalama0,32850,3286
Değişim0.44%-1.20%
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1 RON → AUD istatistikleri

RON → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3327, en düşük 0,3249 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3285 oldu. RON → AUD kurundaki değişiklik 0.44 değerindeydi.

RON → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3343, en düşük 0,3225 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3286 oldu. RON → AUD kurundaki değişiklik -1.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - AUD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,403
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,4180,93689,437
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,21
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,917

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Avustralya Doları
1 RON0,32727 AUD
5 RON1,63633 AUD
10 RON3,27267 AUD
20 RON6,54534 AUD
50 RON16,36335 AUD
100 RON32,72670 AUD
250 RON81,81675 AUD
500 RON163,63350 AUD
1000 RON327,26700 AUD
2000 RON654,53400 AUD
5000 RON1.636,33500 AUD
10000 RON3.272,67000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Rumen Leyi
1 AUD3,05561 RON
5 AUD15,27805 RON
10 AUD30,55610 RON
20 AUD61,11220 RON
50 AUD152,78050 RON
100 AUD305,56100 RON
250 AUD763,90250 RON
500 AUD1.527,80500 RON
1000 AUD3.055,61000 RON
2000 AUD6.111,22000 RON
5000 AUD15.278,05000 RON
10000 AUD30.556,10000 RON