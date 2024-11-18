2.000 Romanya leyinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile RON → AUD çevirin

1,000L RON = 0,3273A$ AUD

21:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → AUD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AUD
1 RON → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,33270,3343
Düşük0,32490,3225
Ortalama0,32850,3286
Değişim0.45%-1.20%
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1 RON → AUD istatistikleri

RON → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3327, en düşük 0,3249 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3285 oldu. RON → AUD kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

RON → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3343, en düşük 0,3225 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3286 oldu. RON → AUD kurundaki değişiklik -1.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - AUD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9431,4021,5370,7891,3390,88384,397
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,449
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,209
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,922

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Avustralya Doları
1 RON0,32730 AUD
5 RON1,63651 AUD
10 RON3,27301 AUD
20 RON6,54602 AUD
50 RON16,36505 AUD
100 RON32,73010 AUD
250 RON81,82525 AUD
500 RON163,65050 AUD
1000 RON327,30100 AUD
2000 RON654,60200 AUD
5000 RON1.636,50500 AUD
10000 RON3.273,01000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Rumen Leyi
1 AUD3,05529 RON
5 AUD15,27645 RON
10 AUD30,55290 RON
20 AUD61,10580 RON
50 AUD152,76450 RON
100 AUD305,52900 RON
250 AUD763,82250 RON
500 AUD1.527,64500 RON
1000 AUD3.055,29000 RON
2000 AUD6.110,58000 RON
5000 AUD15.276,45000 RON
10000 AUD30.552,90000 RON