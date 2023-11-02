20 ليو روماني إلى دولار أسترالي

تحويل RON إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ ron
٦٫٦٥ aud

1.00000 RON = 0.33246 AUD

Mid-market exchange rate at 13:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0738589.39211.466991.65220.9647518.8121
1GBP1.153811.239103.141.69261.90631.1131321.7053
1USD0.931250.807103183.24451.36611.538580.898417.5184
1INR0.01118670.009695570.012012810.01641070.01848270.01079230.210445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / دولار أسترالي
1 RON0.33246 AUD
5 RON1.66227 AUD
10 RON3.32455 AUD
20 RON6.64910 AUD
50 RON16.62275 AUD
100 RON33.24550 AUD
250 RON83.11375 AUD
500 RON166.22750 AUD
1000 RON332.45500 AUD
2000 RON664.91000 AUD
5000 RON1662.27500 AUD
10000 RON3324.55000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Romanian Leu
1 AUD3.00793 RON
5 AUD15.03965 RON
10 AUD30.07930 RON
20 AUD60.15860 RON
50 AUD150.39650 RON
100 AUD300.79300 RON
250 AUD751.98250 RON
500 AUD1503.96500 RON
1000 AUD3007.93000 RON
2000 AUD6015.86000 RON
5000 AUD15039.65000 RON
10000 AUD30079.30000 RON