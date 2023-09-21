ين ياباني إلى ليو روماني

تحويل JPY إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
316.00 ron

1.00000 JPY = 0.03160 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 16:34 UTC
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JPY إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066488.65461.436921.660670.963518.3178
1GBP1.1536711.23025102.2761.65771.915831.1115621.1323
1USD0.937750.812843183.13451.347451.557270.9035517.1772
1INR0.01127970.009777440.012028710.01620810.01873190.01086850.206619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / Romanian Leu
100 JPY3.15996 RON
1000 JPY31.59960 RON
1500 JPY47.39940 RON
2000 JPY63.19920 RON
3000 JPY94.79880 RON
5000 JPY157.99800 RON
5400 JPY170.63784 RON
10000 JPY315.99600 RON
15000 JPY473.99400 RON
20000 JPY631.99200 RON
25000 JPY789.99000 RON
30000 JPY947.98800 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / ين ياباني
1 RON31.64600 JPY
5 RON158.23000 JPY
10 RON316.46000 JPY
20 RON632.92000 JPY
50 RON1582.30000 JPY
100 RON3164.60000 JPY
250 RON7911.50000 JPY
500 RON15823.00000 JPY
1000 RON31646.00000 JPY
2000 RON63292.00000 JPY
5000 RON158230.00000 JPY
10000 RON316460.00000 JPY