10 ليو روماني إلى ين ياباني

تحويل RON إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ron
٣٢٤ jpy

1.00000 RON = 32.35840 JPY

Mid-market exchange rate at 14:40
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.930651.36671.537870.8065821.349650.897483.2086
1EUR1.0745511.468591.652520.866851.450270.9643589.4118
1CAD0.7316890.68092611.125240.5901670.9875250.65661860.8829
1AUD0.650250.6051370.88869710.524480.877610.58353454.1064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / ين ياباني
1 RON32.35840 JPY
5 RON161.79200 JPY
10 RON323.58400 JPY
20 RON647.16800 JPY
50 RON1617.92000 JPY
100 RON3235.84000 JPY
250 RON8089.60000 JPY
500 RON16179.20000 JPY
1000 RON32358.40000 JPY
2000 RON64716.80000 JPY
5000 RON161792.00000 JPY
10000 RON323584.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Romanian Leu
100 JPY3.09039 RON
1000 JPY30.90390 RON
1500 JPY46.35585 RON
2000 JPY61.80780 RON
3000 JPY92.71170 RON
5000 JPY154.51950 RON
5400 JPY166.88106 RON
10000 JPY309.03900 RON
15000 JPY463.55850 RON
20000 JPY618.07800 RON
25000 JPY772.59750 RON
30000 JPY927.11700 RON