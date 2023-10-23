100 ين ياباني إلى ليو روماني

تحويل JPY إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ jpy
٣٫١٣ ron

1.00000 JPY = 0.03134 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 00:44
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JPY إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 RON → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1USD10.8224020.944551.584161.37110.89357.316351.37285
1GBP1.2159511.14851.926261.667191.086428.896321.66932
1EUR1.05870.870711.677151.451580.945957.745821.45344
1AUD0.631250.5191410.5962510.8655070.5640224.618450.866612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / Romanian Leu
100 JPY3.13447 RON
1000 JPY31.34470 RON
1500 JPY47.01705 RON
2000 JPY62.68940 RON
3000 JPY94.03410 RON
5000 JPY156.72350 RON
5400 JPY169.26138 RON
10000 JPY313.44700 RON
15000 JPY470.17050 RON
20000 JPY626.89400 RON
25000 JPY783.61750 RON
30000 JPY940.34100 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / ين ياباني
1 RON31.90330 JPY
5 RON159.51650 JPY
10 RON319.03300 JPY
20 RON638.06600 JPY
50 RON1595.16500 JPY
100 RON3190.33000 JPY
250 RON7975.82500 JPY
500 RON15951.65000 JPY
1000 RON31903.30000 JPY
2000 RON63806.60000 JPY
5000 RON159516.50000 JPY
10000 RON319033.00000 JPY