ليف بلغاري إلى ليو روماني

تحويل BGN إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 bgn
2541.07 ron

1.00000 BGN = 2.54107 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 5:6 UTC
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BGN إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063388.34641.434551.659720.9570518.2151
1GBP1.1584811.2318102.3471.661881.922731.1087221.1016
1USD0.940450.81182183.0871.349151.560910.9000517.1307
1INR0.01131910.009770720.012035610.01623780.01878650.01083260.206178

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / Romanian Leu
1 BGN2.54107 RON
5 BGN12.70535 RON
10 BGN25.41070 RON
20 BGN50.82140 RON
50 BGN127.05350 RON
100 BGN254.10700 RON
250 BGN635.26750 RON
500 BGN1270.53500 RON
1000 BGN2541.07000 RON
2000 BGN5082.14000 RON
5000 BGN12705.35000 RON
10000 BGN25410.70000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / لياف بلغاري
1 RON0.39354 BGN
5 RON1.96768 BGN
10 RON3.93535 BGN
20 RON7.87070 BGN
50 RON19.67675 BGN
100 RON39.35350 BGN
250 RON98.38375 BGN
500 RON196.76750 BGN
1000 RON393.53500 BGN
2000 RON787.07000 BGN
5000 RON1967.67500 BGN
10000 RON3935.35000 BGN