1 ليو روماني إلى ليف بلغاري

تحويل RON إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١ ron
٠٫٣٩ bgn

1.00000 RON = 0.39358 BGN

Mid-market exchange rate at 13:33
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.9311.36581.538220.8069071.349850.897983.2525
1EUR1.074111.467011.652210.86671.449870.9644589.4215
1CAD0.7321720.68166111.126240.5907940.9883220.65741760.9551
1AUD0.65010.6052510.88790710.524570.8775370.58372554.1225

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / لياف بلغاري
1 RON0.39358 BGN
5 RON1.96788 BGN
10 RON3.93576 BGN
20 RON7.87152 BGN
50 RON19.67880 BGN
100 RON39.35760 BGN
250 RON98.39400 BGN
500 RON196.78800 BGN
1000 RON393.57600 BGN
2000 RON787.15200 BGN
5000 RON1967.88000 BGN
10000 RON3935.76000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Romanian Leu
1 BGN2.54080 RON
5 BGN12.70400 RON
10 BGN25.40800 RON
20 BGN50.81600 RON
50 BGN127.04000 RON
100 BGN254.08000 RON
250 BGN635.20000 RON
500 BGN1270.40000 RON
1000 BGN2540.80000 RON
2000 BGN5081.60000 RON
5000 BGN12704.00000 RON
10000 BGN25408.00000 RON