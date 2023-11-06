10 آلاف ليو روماني إلى ليف بلغاري

تحويل RON إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

10000 ron
3935.63 bgn

1.00000 RON = 0.39356 BGN

Mid-market exchange rate at 13:35
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93121.36581.538580.8071031.350150.8980583.2364
1EUR1.073911.466731.652280.866751.449930.964689.3876
1CAD0.7321720.68178811.12650.5909380.9885420.65752760.9433
1AUD0.649950.6052240.88770210.5245760.877530.58368854.0995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / لياف بلغاري
1 RON0.39356 BGN
5 RON1.96781 BGN
10 RON3.93563 BGN
20 RON7.87126 BGN
50 RON19.67815 BGN
100 RON39.35630 BGN
250 RON98.39075 BGN
500 RON196.78150 BGN
1000 RON393.56300 BGN
2000 RON787.12600 BGN
5000 RON1967.81500 BGN
10000 RON3935.63000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Romanian Leu
1 BGN2.54089 RON
5 BGN12.70445 RON
10 BGN25.40890 RON
20 BGN50.81780 RON
50 BGN127.04450 RON
100 BGN254.08900 RON
250 BGN635.22250 RON
500 BGN1270.44500 RON
1000 BGN2540.89000 RON
2000 BGN5081.78000 RON
5000 BGN12704.45000 RON
10000 BGN25408.90000 RON