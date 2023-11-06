100 ليو روماني إلى ليف بلغاري

تحويل RON إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ ron
٣٩٫٣٥ bgn

1.00000 RON = 0.39353 BGN

Mid-market exchange rate at 13:34
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931251.3661.538940.80721.350150.89883.239
1EUR1.073811.466811.652510.86681.449790.964589.382
1CAD0.7320640.68175111.12660.5909230.9883970.65739460.9363
1AUD0.64980.6051410.88762710.5245190.8773270.5835254.0887

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / لياف بلغاري
1 RON0.39353 BGN
5 RON1.96766 BGN
10 RON3.93531 BGN
20 RON7.87062 BGN
50 RON19.67655 BGN
100 RON39.35310 BGN
250 RON98.38275 BGN
500 RON196.76550 BGN
1000 RON393.53100 BGN
2000 RON787.06200 BGN
5000 RON1967.65500 BGN
10000 RON3935.31000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Romanian Leu
1 BGN2.54109 RON
5 BGN12.70545 RON
10 BGN25.41090 RON
20 BGN50.82180 RON
50 BGN127.05450 RON
100 BGN254.10900 RON
250 BGN635.27250 RON
500 BGN1270.54500 RON
1000 BGN2541.09000 RON
2000 BGN5082.18000 RON
5000 BGN12705.45000 RON
10000 BGN25410.90000 RON