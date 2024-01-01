История обменного курса датская крона–румынские леи

Обменный курс датские кроны/румынские леи сейчас составляет 0,667, отражая изменение в размере -0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.067% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/румынские леи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,668, и минимумом, равным 0,666, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.228%.