سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى القانون الروماني

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى القانون الروماني حاليًا 0.700579 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.074% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.104% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى القانون الروماني بين أعلى مستوى 0.701605 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.700132 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.086%.