1 румынский лей в датские кроны

Сконвертируйте RON в DKK по реальному обменному курсу

1 ron
1.50 dkk

1.00000 RON = 1.50103 DKK

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса RON к DKK

1 мин. назад 1 RON → 0 DKK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из румынских леев в датские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и DKK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в DKK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for румынский лей

RON в USD

RON в EUR

RON в CAD

RON в AUD

RON в GBP

RON в SGD

RON в CHF

RON в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Румынский лей / Датская крона
1 RON1.50103 DKK
5 RON7.50515 DKK
10 RON15.01030 DKK
20 RON30.02060 DKK
50 RON75.05150 DKK
100 RON150.10300 DKK
250 RON375.25750 DKK
500 RON750.51500 DKK
1000 RON1501.03000 DKK
2000 RON3002.06000 DKK
5000 RON7505.15000 DKK
10000 RON15010.30000 DKK
Обменные курсы Датская крона / Румынский лей
1 DKK0.66621 RON
5 DKK3.33104 RON
10 DKK6.66208 RON
20 DKK13.32416 RON
50 DKK33.31040 RON
100 DKK66.62080 RON
250 DKK166.55200 RON
500 DKK333.10400 RON
1000 DKK666.20800 RON
2000 DKK1332.41600 RON
5000 DKK3331.04000 RON
10000 DKK6662.08000 RON