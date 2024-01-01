История обменного курса чешская крона–румынские леи

Обменный курс чешские кроны/румынские леи сейчас составляет 0,197, отражая изменение в размере -0.203% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.287% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/румынские леи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,197, и минимумом, равным 0,196, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.251%.