捷克克朗兌羅馬尼亞列伊匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌羅馬尼亞列伊的匯率目前為0.196，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.516%。

在過去一星期，捷克克朗兌羅馬尼亞列伊的匯率波動，在21-07-2024高見0.197，並在25-07-2024低見0.195。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.237%。