10 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليو روماني

تحويل CZK إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

10 czk
1.98 ron

Kč1.000 CZK = L0.1977 RON

Mid-market exchange rate at 22:09
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CZK إلى RON مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,496.854.30691.75536.6870.946
1 USD0.91510.7831,369.243.93983.93233.5590.865
1 GBP1.1681.27711,748.115.029107.15642.8451.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0250.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Romanian Leu
1 CZK٠٫١٩٧٦٧ RON
5 CZK٠٫٩٨٨٣٤ RON
10 CZK١٫٩٧٦٦٨ RON
20 CZK٣٫٩٥٣٣٦ RON
50 CZK٩٫٨٨٣٤٠ RON
100 CZK١٩٫٧٦٦٨٠ RON
250 CZK٤٩٫٤١٧٠٠ RON
500 CZK٩٨٫٨٣٤٠٠ RON
1000 CZK١٩٧٫٦٦٨٠٠ RON
2000 CZK٣٩٥٫٣٣٦٠٠ RON
5000 CZK٩٨٨٫٣٤٠٠٠ RON
10000 CZK١٬٩٧٦٫٦٨٠٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الجمهورية التشيكية كورونا
1 RON٥٫٠٥٨٩٨ CZK
5 RON٢٥٫٢٩٤٩٠ CZK
10 RON٥٠٫٥٨٩٨٠ CZK
20 RON١٠١٫١٧٩٦٠ CZK
50 RON٢٥٢٫٩٤٩٠٠ CZK
100 RON٥٠٥٫٨٩٨٠٠ CZK
250 RON١٬٢٦٤٫٧٤٥٠٠ CZK
500 RON٢٬٥٢٩٫٤٩٠٠٠ CZK
1000 RON٥٬٠٥٨٫٩٨٠٠٠ CZK
2000 RON١٠٬١١٧٫٩٦٠٠٠ CZK
5000 RON٢٥٬٢٩٤٫٩٠٠٠٠ CZK
10000 RON٥٠٬٥٨٩٫٨٠٠٠٠ CZK