50 ليو روماني إلى يورو

تحويل RON إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

50 ron
10.06 eur

1.00000 RON = 0.20121 EUR

Mid-market exchange rate at 14:09
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93121.36631.537750.8071681.350150.8980583.2323
1EUR1.073911.467271.651390.86691.449930.964489.3832
1CAD0.7319040.68153811.125490.5907690.988180.65728660.918
1AUD0.65030.605550.88850510.5249010.8780030.58400254.126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / اليورو
1 RON0.20121 EUR
5 RON1.00605 EUR
10 RON2.01209 EUR
20 RON4.02418 EUR
50 RON10.06045 EUR
100 RON20.12090 EUR
250 RON50.30225 EUR
500 RON100.60450 EUR
1000 RON201.20900 EUR
2000 RON402.41800 EUR
5000 RON1006.04500 EUR
10000 RON2012.09000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Romanian Leu
1 EUR4.96995 RON
5 EUR24.84975 RON
10 EUR49.69950 RON
20 EUR99.39900 RON
50 EUR248.49750 RON
100 EUR496.99500 RON
250 EUR1242.48750 RON
500 EUR2484.97500 RON
1000 EUR4969.95000 RON
2000 EUR9939.90000 RON
5000 EUR24849.75000 RON
10000 EUR49699.50000 RON