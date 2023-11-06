20 ليو روماني إلى رينغيت ماليزي

تحويل RON إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ ron
٢٠٫٠١ myr

1.00000 RON = 1.00059 MYR

Mid-market exchange rate at 15:15
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.932251.36841.539880.8082111.350450.898683.2092
1EUR1.072711.467881.651830.8671.448630.963989.2585
1CAD0.730780.68125311.125320.5906250.9868820.65667960.8077
1AUD0.64940.6053880.88863910.5248530.8769820.58355154.0361

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / رينغيت ماليزي
1 RON1.00059 MYR
5 RON5.00295 MYR
10 RON10.00590 MYR
20 RON20.01180 MYR
50 RON50.02950 MYR
100 RON100.05900 MYR
250 RON250.14750 MYR
500 RON500.29500 MYR
1000 RON1000.59000 MYR
2000 RON2001.18000 MYR
5000 RON5002.95000 MYR
10000 RON10005.90000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Romanian Leu
1 MYR0.99941 RON
5 MYR4.99707 RON
10 MYR9.99413 RON
20 MYR19.98826 RON
50 MYR49.97065 RON
100 MYR99.94130 RON
250 MYR249.85325 RON
500 MYR499.70650 RON
1000 MYR999.41300 RON
2000 MYR1998.82600 RON
5000 MYR4997.06500 RON
10000 MYR9994.13000 RON