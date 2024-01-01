1 روبية هندية إلى ليو روماني

تحويل INR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1 inr
0.06 ron

₹1.000 INR = L0.05566 RON

Mid-market exchange rate at 07:14
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.791.504279.321.354
1 CAD0.73110.6822.6840.5781.099204.0990.989
1 EUR1.0711.46513.9330.8461.611299.0961.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0450.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Romanian Leu
1 INR٠٫٠٥٥٦٦ RON
5 INR٠٫٢٧٨٣٢ RON
10 INR٠٫٥٥٦٦٥ RON
20 INR١٫١١٣٢٩ RON
50 INR٢٫٧٨٣٢٤ RON
100 INR٥٫٥٦٦٤٧ RON
250 INR١٣٫٩١٦١٧ RON
300 INR١٦٫٦٩٩٤١ RON
500 INR٢٧٫٨٣٢٣٥ RON
600 INR٣٣٫٣٩٨٨٢ RON
1000 INR٥٥٫٦٦٤٧٠ RON
2000 INR١١١٫٣٢٩٤٠ RON
5000 INR٢٧٨٫٣٢٣٥٠ RON
10000 INR٥٥٦٫٦٤٧٠٠ RON
25000 INR١٬٣٩١٫٦١٧٥٠ RON
50000 INR٢٬٧٨٣٫٢٣٥٠٠ RON
100000 INR٥٬٥٦٦٫٤٧٠٠٠ RON
1000000 INR٥٥٬٦٦٤٫٧٠٠٠٠ RON
1000000000 INR٥٥٬٦٦٤٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الروبية الهندية
1 RON١٧٫٩٦٤٧٠ INR
5 RON٨٩٫٨٢٣٥٠ INR
10 RON١٧٩٫٦٤٧٠٠ INR
20 RON٣٥٩٫٢٩٤٠٠ INR
50 RON٨٩٨٫٢٣٥٠٠ INR
100 RON١٬٧٩٦٫٤٧٠٠٠ INR
250 RON٤٬٤٩١٫١٧٥٠٠ INR
500 RON٨٬٩٨٢٫٣٥٠٠٠ INR
1000 RON١٧٬٩٦٤٫٧٠٠٠٠ INR
2000 RON٣٥٬٩٢٩٫٤٠٠٠٠ INR
5000 RON٨٩٬٨٢٣٫٥٠٠٠٠ INR
10000 RON١٧٩٬٦٤٧٫٠٠٠٠٠ INR