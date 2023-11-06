1 ليو روماني إلى كرونة نروجية

تحويل RON إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1 ron
2.38 nok

1.00000 RON = 2.38491 NOK

Mid-market exchange rate at 15:21
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.073289.30471.467711.652090.9640518.8475
1GBP1.1536711.2381103.0271.693231.905941.1121921.7435
1USD0.93180.807689183.21351.36761.539410.8982517.562
1INR0.01119760.009706230.012017310.01643480.01849950.01079450.211047

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / كروني نرويجي
1 RON2.38491 NOK
5 RON11.92455 NOK
10 RON23.84910 NOK
20 RON47.69820 NOK
50 RON119.24550 NOK
100 RON238.49100 NOK
250 RON596.22750 NOK
500 RON1192.45500 NOK
1000 RON2384.91000 NOK
2000 RON4769.82000 NOK
5000 RON11924.55000 NOK
10000 RON23849.10000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Romanian Leu
1 NOK0.41930 RON
5 NOK2.09651 RON
10 NOK4.19302 RON
20 NOK8.38604 RON
50 NOK20.96510 RON
100 NOK41.93020 RON
250 NOK104.82550 RON
500 NOK209.65100 RON
1000 NOK419.30200 RON
2000 NOK838.60400 RON
5000 NOK2096.51000 RON
10000 NOK4193.02000 RON