1 كرونة نروجية إلى ليو روماني

تحويل NOK إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1 nok
0.42 ron

kr1.000 NOK = L0.4228 RON

Mid-market exchange rate at 05:11
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NOK إلى RON مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.8920.76310.2281,338.623.8486.706
1 EUR1.113193.3510.84911.3811,489.554.2827.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9560.0460.08
1 GBP1.3111.178109.978113.4071,754.865.0458.79

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Romanian Leu
1 NOK٠٫٤٢٢٨٤ RON
5 NOK٢٫١١٤١٨ RON
10 NOK٤٫٢٢٨٣٦ RON
20 NOK٨٫٤٥٦٧٢ RON
50 NOK٢١٫١٤١٨٠ RON
100 NOK٤٢٫٢٨٣٦٠ RON
250 NOK١٠٥٫٧٠٩٠٠ RON
500 NOK٢١١٫٤١٨٠٠ RON
1000 NOK٤٢٢٫٨٣٦٠٠ RON
2000 NOK٨٤٥٫٦٧٢٠٠ RON
5000 NOK٢٬١١٤٫١٨٠٠٠ RON
10000 NOK٤٬٢٢٨٫٣٦٠٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / كروني نرويجي
1 RON٢٫٣٦٤٩٨ NOK
5 RON١١٫٨٢٤٩٠ NOK
10 RON٢٣٫٦٤٩٨٠ NOK
20 RON٤٧٫٢٩٩٦٠ NOK
50 RON١١٨٫٢٤٩٠٠ NOK
100 RON٢٣٦٫٤٩٨٠٠ NOK
250 RON٥٩١٫٢٤٥٠٠ NOK
500 RON١٬١٨٢٫٤٩٠٠٠ NOK
1000 RON٢٬٣٦٤٫٩٨٠٠٠ NOK
2000 RON٤٬٧٢٩٫٩٦٠٠٠ NOK
5000 RON١١٬٨٢٤٫٩٠٠٠٠ NOK
10000 RON٢٣٬٦٤٩٫٨٠٠٠٠ NOK