1 ليو روماني إلى جنيه إسترليني

تحويل RON إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١ ron
٠٫١٧ gbp

1.00000 RON = 0.17438 GBP

Mid-market exchange rate at 14:11
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.07489.39251.46731.651550.964618.8297
1GBP1.1536711.239103.1261.692721.905271.1128321.7225
1USD0.93110.807103183.23321.36621.537750.898117.5323
1INR0.01118660.009696880.012014410.01641410.01847520.01079020.210641

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / جنيه استرليني
1 RON0.17438 GBP
5 RON0.87190 GBP
10 RON1.74380 GBP
20 RON3.48760 GBP
50 RON8.71900 GBP
100 RON17.43800 GBP
250 RON43.59500 GBP
500 RON87.19000 GBP
1000 RON174.38000 GBP
2000 RON348.76000 GBP
5000 RON871.90000 GBP
10000 RON1743.80000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Romanian Leu
1 GBP5.73460 RON
5 GBP28.67300 RON
10 GBP57.34600 RON
20 GBP114.69200 RON
50 GBP286.73000 RON
100 GBP573.46000 RON
250 GBP1433.65000 RON
500 GBP2867.30000 RON
1000 GBP5734.60000 RON
2000 GBP11469.20000 RON
5000 GBP28673.00000 RON
10000 GBP57346.00000 RON